Янукович вскоре передаст в Верховную Раду Соглашение о ЗСТ с СНГ?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшее время передаст в Верховную Раду на ратификацию Соглашение о зоне свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участницами СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН сообщил сегодня в эфире «Радио Эра».

«… В ближайшее время Президент (Украины – УНИАН) отправит документ на ратификацию в Верховную Раду», - сказал В.МУНТИЯН.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему в течение текущего года.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

23 ноября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес на ратификацию в Государственную думу РФ соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

9 декабря первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сообщил, что соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ проходит необходимые процедуры перед внесением в Верховную Раду для ратификации.

20 декабря в Москве В.ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина готова обсудить вопрос синхронной ратификации странами-членами Содружества Независимых Государств соглашения о создании зоны свободной торговли в рамках СНГ.

21 декабря Президент России Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что Россия готова к синхронной ратификации договора о ЗСТ в рамках Содружества.