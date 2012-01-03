Симоненко хочет, чтобы за «членовозами» ездили с черным ящиком

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает необходимым повысить ответственность водителей автомобилей, которые входят в кортежи должностных лиц, за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, об этом П.СИМОНЕНКО заявил, комментируя в частности аварию, произошедшую 1 января 2012 года в селе Майдан Тисменицкого района Ивано-Франковской области, когда автокортеж должностного лица, двигаясь, по свидетельствам очевидцев, на скорости около 160 км/час, стал причиной аварии, но проследовал далее без остановки, а приехавшие на место сотрудники ГАИ отказались фиксировать факт ДТП.

П.СИМОНЕНКО считает, что кортежи должны соблюдать скоростной режим. «В населенном пункте (если нет иных стационарных знаков, определяющих скоростной режим на том или ином отрезке дороги) —60 км/час, за пределами населенного пункта — до 130 км/час, в зависимости от типа автодороги. Такой подход к организации передвижения автокортежей повысит безопасность всех участников дорожного движения, включая и тех, кто следует в автокортеже», – убежден он.

При этом лидер КПУ подчеркнул, что необходимо «предусмотреть повышенную ответственность для организаторов передвижения автокортежей, которые сознательно идут на нарушение скоростного режима, а в случае, если эти нарушения привели к ДТП, – уголовную ответственность».

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что «все машины сопровождения должны быть оборудованы специальными «черными ящиками» для фиксации переговоров. Это позволит, в случае нарушения ПДД автокортежем, установить должностное лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение».