Кравчук советует оппозиции сменить лидеров

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что нынешней оппозиции следовало бы сменить часть лидеров.

Такое мнение он выразил в интервью 5-у каналу в пятницу.

«Возможно я их оскорблю, но я думаю, что их стоит процентов 70 заменить другими вождями», - сказал Л.КРАВЧУК.

По его словам, оппозиция «крикливая, агрессивная, не глубокая» и не думает, что также является частью власти, хотя и оппозиционная часть. «Оппозиция это также власть. И как власть она также должна думать о народе, об обществе, их программы должны отвечать интересам народа», - сказал экс-президент. По мнению Л.КРАВЧУКА, действия оппозиции сводятся лишь к критике действий власти. «Власть плохая, власть никакая. И это не только оппозиция из Верховной Рады», - сказал он.

Л.КРАВЧУК уверен, что такая политика оппозиции только вредит развитию общества и Украины. «Поэтому нужно изменить философию оппозиции раз, и много лидеров заменить – два», - сказал он. При этом Л.КРАВЧУК добавил, что это же касается и власти, поскольку и ее представители в любой момент могут оказаться в оппозиции.