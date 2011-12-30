В Венесуэле при взрыве бензовоза погибли 13 человек

В Венесуэле при взрыве бензовоза погибли не менее 13 человек, ещё 13 получили ранения.

Как передает радио «Свобода». огонь от автоцистерны распространился на семь автомобилей.

Полиция сообщила, что, по всей вероятности, водитель не справился с управлением, бензовоз перевернулся и разлившееся топливо загорелось.

Автокатастрофа произошла на автостраде к западу от столицы страны города Каракас.