Азаров говорит, что Украина хочет от России не скидок, а справедливой цены

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что газовые соглашения 2009 года не отвечают уровню стратегического партнерства между Украиной и Российской Федерацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он заявил сегодня в программе «Экзамен для власти» на Первом национальном телеканале.

«Я еще раз повторяю: если расчет у руководства России – на максимальную текущую выгоду, то я бы не назвал этот расчет стратегическим. Поскольку я неоднократно этот аргумент высказывал, что отношения между нашими странами не ограничиваются только газом, и они не должны ограничиваться только газом. Они многогранны, широкие, они должны учитывать не только экономические аспекты, но и, например, гуманитарный аспект. И если мы действительно стратегические партнеры, то первое – мы должны ответить на простой вопрос: почему Украина должна получать газ по самой высокой цене в Европе? Разве это не абсурд?", – заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в ходе переговоров убедился: россияне исходят из того, что необоснованно высокая цена на газ приведет к постепенному погружению Украины в долговую яму, а потому она рано или поздно будет вынуждена соглашаться на любые условия.

«На последних переговорах и президент, и я, мы четко заявили: если вы (руководство РФ) продолжаете рассчитывать на то, что нас можно поставить в такие условия, когда мы будем согласны принять любые ваши требования, то вы глубоко ошибаетесь. Да, нам очень трудно, но мы выдержали 2011 год. В 2011 году средняя стоимость газа составляла 400 долларов. Невероятно трудно было выдержать, но мы выдержали. И мы выстоим и в 2012 году. Но мы сделаем соответствующие выводы, и эти выводы будут говорить о том, что вы не считаете нас стратегическим партнером. Это совершенно неправильная позиция», – подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Глава правительства также отметил, что Украина будет добиваться пересмотра контракта с Россией и поиска взаимоприемлемых и компромиссных условий. «Причем наше условие очень простое: нам не нужно никаких скидок, не надо никаких льгот. Вот цена, по которой вы (РФ - УНИАН) продаете газ Германии, минус цена транзита – вот наша цена. И Виктор Федорович (В.ЯНУКОВИЧ, президент Украины - УНИАН) ее озвучил. Это примерно 220-250 долларов. Это справедливая цена», – подытожил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время общения с пользователями социальной сети Facebook Н.АЗАРОВ заявил, что Украина готова рассматривать газовый спор с Россией в Международном арбитраже, если двусторонние переговоры не приведут к снижению цены на газ.

Справка УНИАН. Украина безрезультатно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ. Очередной раунд переговоров планируется начать 15 января 2012 года.

В ходе переговоров стороны неоднократно были близки к развязке спорных вопросов, однако всякий раз достижение договоренностей срывалось.

В конце октября 2011 года стороны также были близки к решению вопроса и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что Украина больше не планирует оспаривать в международных судах газовые соглашения с Россией, подписанные в январе 2009 года.

Вместе с тем, 23 декабря премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ главным препятствием в газовых переговорах с Россией назвал желание РФ сохранить преимущество, определенное действующим контрактом по купле-продаже газа.