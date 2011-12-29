МВД Украины вышло в Facebook и Twitter

Министерство внутренних дел Украины создало в социальной сети Facebook и в сервисе микроблогов Twitter по три своих аккаунта на украинском, русском и английском языках, на которых, в режиме реального времени, размещаются все новости о деятельности министерства.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, такие каналы информирования украинских и иностранных граждан о деятельности МВД появились по поручению министра Виталия ЗАХАРЧЕНКО и являются одним из способов наладить более тесное общение органа власти с общественностью.