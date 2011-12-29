Москаль подался к Яценюку

Народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ вступил в партию “Фронт Змін”.

Эту информацию, как сообщает сайт газеты «Молодий буковинець», он подтвердил в Черновцах, находясь на сессии городского совета.

«Это правда, - сказал Г.МОСКАЛЬ. - Я работаю в центральном штабе. Понимаете, один в поле не воин. Сейчас происходит укрупнение политических сил. К ним присоединяются все, кто “бесхозный”, или представляет маленькие политические силы, например “Народная самооборона”.

По словам Г.МОСКАЛЯ, он «никогда не был членом партии “Народная самооборона”, и был против превращения общественного движения в политическую партию».

«Они не имели ни человеческого ресурса для партии, ни финансового. А сегодня “Народная самооборона” идет в БЮТ. Я не то что их не уважаю, но я выбрал другой путь. Думаю, все карликовые партии должны исчезнуть, и должно состояться укрупнение. И только затем можно рассчитывать на победу в 2012 году», - подчеркнул народный депутат.