В Донецке чернобыльцы украсили елку пожеланиями власти

В Донецке ликвидаторы Чернобыльской аварии перед зданием регионального управления Пенсионного фонда принесли и украсили елку неисполненными судебными решениями и своими пожеланиями действующей власти.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член инициативной группы чернобыльцев, участвовавших в недавней протестной акции, бывший комендант палаточного городка Владимир ДЕРКАЧ.

По словам В.ДЕРКАЧА, это он принес высокую елку к зданию управления ПФУ, но власти города не разрешили устанавливать ее, аргументировав свой запрет нарушением норм благоустройства. Поэтому елку пришлось держать руками, не воспользовавшись принесенной заранее треногой, отметил В.ДЕРКАЧ.

«Да, я принес елку, и мне ее там не разрешили устанавливать… Нам сказали, что это будет нарушение, сказали: «Стойте и держите». Мы стояли и держали. Ничего страшного, все прошло нормально, - объяснил он. - Выглядела она красиво: мы ее украсили неисполненными судебными решениями и еще своими пожеланиями власти… Всякое-якое там было».

В.ДЕРКАЧ сказал, что вокруг елки перед управлением Пенсионного фонда собралось около 150 человек, поддерживающих данную акцию.

«Участвовали в акции около 150 человек, тех, кто поддерживал акцию чернобыльцев, и тех, которые заинтересованы в исполнении судебных решений. Елка простояла 1,5 часа», - отметил он.

«Этой акцией мы хотели власти напомнить, что мы живы, и они обязаны исполнять законы. И еще - пусть они не расслабляются», - резюмировал В.ДЕРКАЧ.

Как сообщает "ОстроВ", на некоторых копиях суда чернобыльцы написали обидные для Президента слова, а также фразу: "Янукович, ты предал свой народ".

Справка УНИАН. в Донецке чернобыльцы с 14 ноября пикетировали Управление ПФУ в области, требуя выплатить им законные пенсии в полном объеме.

Ночью 24 ноября Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Донецкого горсовета о запрете акции протеста возле управления Пенсионного фонда из-за угрозы теракта.

27 ноября сотрудники МЧС в сопровождении милиции демонтировали палатки согласно решению суду о запрете акции.

29 ноября на месте демонтированной палатки чернобыльцы установили новую, рассчитанную на 60 человек.

Ночью 1 декабря Донецкий окружной админсуд снова вынес решение о запрете протестующим чернобыльцам проводить свою акцию.

11 декабря по итогам переговоров большая часть чернобыльцев согласилась на предложенные условия власти прекратить акцию, получив гарантию выплаты пенсий в полном размере за ноябрь и декабрь 2011 года. Они добровольно демонтировали свои палатки.

Вместе с тем группа чернобыльцев не согласилась на предложенную властью компенсацию пенсий. Их палатку демонтировали силой.