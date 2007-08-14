Богатырева не хочет дискуссий о НАТО

Координатор большинства в парламенте V созыва Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что политические элиты Украины не видят необходимости в ведении дискуссий о вступлении страны в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Р.БОГАТЫРЕВА высказала сегодня в Киеве в ходе презентации социального раздела предвыборной программы Партии регионов.

Она отметила, что по данным социологических исследований, большая часть населения страны не поддерживает вступление Украины в НАТО. «Это вопрос, который поляризует и разделяет общество, поэтому политические элиты считают, что сегодня нет необходимости вести дискуссии. Когда такой вопрос нужно будет решать, то необходимо провести референдум», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

При этом она напомнила, что Украина, в соответствии с Конституцией, является нейтральным и внеблоковым государством.