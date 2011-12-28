Попов планирует отсеять 10-15% чиновников

В Киевской горгосадминистрации планируют сократить 10-15% персонала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Он сказал, что вопрос еще прорабатывается, поэтому окончательное количество сокращенных чиновников не может сейчас назвать.

«Эта цифра будет окончательно определена на конец января. И я тогда смогу сказать объективную картину, в том числе по сэкономленным ресурсам. Где-то 10-15% персонала, я думаю, приблизительно сократим», - сказал А.ПОПОВ.

По его информации, вопрос будет вынесен на сессию Киевсовета в конце января 2012 года, и тогда депутаты утвердят новую структуру аппарата КГГА.

А.ПОПОВ также сообщил, что на сегодняшний день в Министерстве юстиции находятся документы по представлению КГГА о реформировании управлений в департаменты. В результате этого реформирования нынешние управления получат более высокий статус, больший объем функций и большую ответственность, то есть «наподобие нынешних министерств», сказал А.ПОПОВ.

«Это абсолютно логично, потому что не могут только заместители или председатель КГГА проводить переговорные процессы с партнерами относительно организации инвестиционных проектов, развития социальной сферы. У нас таких контактов будет очень много, и человек, который берет на себя ответственность за развитие той или другой сферы, должен иметь определенный статус для проведения таких переговоров», - сказал А.ПОПОВ.

По его убеждению, для Киева это объективная необходимость. Председатель КГГА рассчитывает, что Кабмин поддержит предложения столичной власти.