В Тернополе на аукцион выставили встречу с мэром

В Тернополе на аукционе продают встречу с мэром Сергеем НАДАЛОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, часовую встречу с городским головой можно приобрести в рамках благотворительной акции «Купи встречу с человеком», которую в одной из социальных сетей проводит местное представительство международной молодежной организации AIESEC.

В целом на аукцион выставлены встречи с девушками и ребятами студенческого возраста, к каждому лоту добавлено фото.

Кроме этого, организаторы предложили принять участие в акции городскому голове С.НАДАЛУ, председателю областного совета Алексею КАЙДЕ и другим.

Среди известных в городе людей С.НАДАЛ стал рекордсменом по частоте торгов: со стартовой цены 10 грн. стоимость встречи с ним уже доходит до 200 грн.

За возможность провести час с мэром соревнуются более 20 участников аукциона. Согласно правилам, поднимать ставку можно на сумму до 5 грн. Акция продлится до Нового года.

Все средства, вырученные на аукционе, члены организации планируют передать местным детским домам.