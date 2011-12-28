В Тернополе на аукцион выставили встречу с мэром
Стартовая цена - 10 гривен
В Тернополе на аукционе продают встречу с мэром Сергеем НАДАЛОМ.
Как передает корреспондент УНИАН, часовую встречу с городским головой можно приобрести в рамках благотворительной акции «Купи встречу с человеком», которую в одной из социальных сетей проводит местное представительство международной молодежной организации AIESEC.
В целом на аукцион выставлены встречи с девушками и ребятами студенческого возраста, к каждому лоту добавлено фото.
Кроме этого, организаторы предложили принять участие в акции городскому голове С.НАДАЛУ, председателю областного совета Алексею КАЙДЕ и другим.
Среди известных в городе людей С.НАДАЛ стал рекордсменом по частоте торгов: со стартовой цены 10 грн. стоимость встречи с ним уже доходит до 200 грн.
За возможность провести час с мэром соревнуются более 20 участников аукциона. Согласно правилам, поднимать ставку можно на сумму до 5 грн. Акция продлится до Нового года.
Все средства, вырученные на аукционе, члены организации планируют передать местным детским домам.