Порошенко просит уважать его как «труженика, хлебороба»

Экс-министр иностранных дел Петр Порошенко заявляет, что его бизнес страдает от давления государственных органов так же, как и любой другой бизнес в Украине.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Условия ведения бизнеса в Украине значительно ухудшились. Не только и не столько потому, что в Украине существует политическое давление на бизнес. Он очень избирателен и менее распространен, чем это было, например, в 2003-2004 годах. Но у нас значительно увеличилось аморальное, коррупционное... давление. Из-за бессовестных, взяточных аппетитов всех без исключения чиновников, ведение бизнеса для многих предпринимателей, к сожалению, становится невозможным", - сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что речь идет не о "специфическом давлении, которое было в 2003-2004 годах, вызванном политическими мотивами".

"Относительно бизнеса, к которому я имею непосредственное отношение. Я не согласен с термином "бизнес-империя", но львиная доля инвестиций, которые нашей группой были вложены в 2011 году, к сожалению, не касалась Украины", - сказал Порошенко.

"У нас были инвестиции в Россию, Германию, Юго-Восточную Азию. Но это не значит, что мы уходим. Мы верим в Украину, и в ближайшее время начнем несколько интересных проектов", - добавил он.

На вопрос, каким образом ему удалось избежать давления со стороны государственных органов на его бизнес, Порошенко ответил:

"Все предприятия концерна являются предметом такого же давления, как и вся экономика Украины. Они не являются предметом особого давления. Давят так же, как и на всех остальных".

На вопрос, как он относится к тому, что его называют "шоколадным королем", Порошенко ответил:

"Мне не нравится это. Я думаю, что деятельность швейцарской компании "Нестле", ее принадлежность Швейцарии, является символом национальной гордости. Эта интонация мне не добавляет радости...".

"Это болезнь украинского общества подобного отношения к любой работе. Раньше у нас было чрезвычайно уважительное отношение к труженику, к хлеборобу... Я хотел бы, чтобы у украинцев было уважение не к политикам, не к тем, кто говорит, а к тем, кто тяжело и эффективно работает", - сказал он.

Украинская правда