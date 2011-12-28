Когда избирать мэра Киева?
Аргументы Владимира Рыбака
Народный депутат Украины, первый заместитель главы Партии регионов Владимир РЫБАК не исключает, что выборы мера Киева могут состояться ранее октября 2012 года.
Такое мнение он высказал в интервью «Главкому».
По его словам, также возможен вариант проведения этих выборов одновременно с парламентскими в октябре 2012-го. По его мнению, это самый реальный вариант.
«Законом определено, когда начинаются избирательная кампания на местных выборах. Думаю, что вопрос с выборами киевских властей - мэра и горсовета, решится на следующей сессии Верховной Рады, которая начнется 7 февраля. На нынешней сессии решение принято точно не будет», - отметил В.РЫБАК.
Он считает, что с точки зрения государственных интересов лучше всего, чтобы выборы местных органов власти Киева и Верховной Рады проходили одновременно. «Это однозначно для страны обойдется дешевле», - добавил он.
Депутат также не исключает, что одновременно с парламентскими могут пройти и выборы мера Черновцов. «Городской совет должен принять решение и направить в Верховную Раду ходатайство. Тут есть варианты, но думаю, что должен рассматриваться вариант с одновременными выборами мэра Черновцов и депутатов Верховной Рады, как и в Киеве», - сказал В.РЫБАК.