Когда избирать мэра Киева?

Народный депутат Украины, первый заместитель главы Партии регионов Владимир РЫБАК не исключает, что выборы мера Киева могут состояться ранее октября 2012 года.

Такое мнение он высказал в интервью «Главкому».

По его словам, также возможен вариант проведения этих выборов одновременно с парламентскими в октябре 2012-го. По его мнению, это самый реальный вариант.

«Законом определено, когда начинаются избирательная кампания на местных выборах. Думаю, что вопрос с выборами киевских властей - мэра и горсовета, решится на следующей сессии Верховной Рады, которая начнется 7 февраля. На нынешней сессии решение принято точно не будет», - отметил В.РЫБАК.

Он считает, что с точки зрения государственных интересов лучше всего, чтобы выборы местных органов власти Киева и Верховной Рады проходили одновременно. «Это однозначно для страны обойдется дешевле», - добавил он.

Депутат также не исключает, что одновременно с парламентскими могут пройти и выборы мера Черновцов. «Городской совет должен принять решение и направить в Верховную Раду ходатайство. Тут есть варианты, но думаю, что должен рассматриваться вариант с одновременными выборами мэра Черновцов и депутатов Верховной Рады, как и в Киеве», - сказал В.РЫБАК.