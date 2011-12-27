Яценюк предлагает урезать расходы на КС, которому «диктуют решения»

Решение о признании за Кабинетом министров права определять порядок и размер социальных выплат Конституционный Суд Украины принял под давлением Администрации Президента.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии народного депутата от НУ-НС, лидера партии «Фронт Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА по поводу сегодняшнего решения КС.

Он заявил, что судьи КС нарушили Конституцию Украины, так же, как раньше вернули действие Основного Закона 1996 года.

«КС дважды признавал неконституционность положений, которые запрещают Кабинету министров самостоятельно регулировать социальные выплаты льготникам,- афганцам, чернобыльцам. То есть фактически просто сократили социальные выплаты. И сегодня кардинально и радикально изменили это решение под давлением Администрации Президента и Кабинета министров», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

«То, что сегодня произошло – это надругательство над украинцами, над народом Украины. Каждый судья КС, который сегодня голосовал за неконституционное решение, будет нести ответственность. Если этого не будет сегодня, это будет завтра. Но это обязательно произойдет», - подчеркнул лидер «Фронта Змін».

Он заявил, что оппозиция требует сократить расходы на содержание Конституционного Суда, который «ничего не привносит в Украину, кроме того, что он принимает решения, которые пишут и диктуют в Администрации Президента».

В пресс-службе «Фронта Змін» напомнили, что в начале июля А.ЯЦЕНЮК инициировал обращение в КС относительно сужения социальных гарантий чернобыльцам и детям войны. В представлении народных депутатов от 8 июля отмечалось, что принятыми изменениями в госбюджет Кабинету министров передано право определять, каким социально защищенным категориям и в каком объеме выделять средства, причем в зависимости от наличия этих средств в Пенсионном фонде. На практике это означало ограничение всех видов льгот. Данным законом парламент фактически внес изменения в законы о статусе и социальных гарантиях граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, детях войны и лицах, уволенных с воинской службы.

Это представление находилось в КС несколько месяцев и только в декабре после неоднократных обращений А.ЯЦЕНЮКА Конституционный Суд в конце концов открыл производство по этому делу и начал его рассмотрение по существу.

Сегодня, 27 декабря, Конституционный Суд Украины признал конституционным право правительства определять порядок и размер социальных выплат в зависимости от имеющегося финансового ресурса бюджета Пенсионного фонда.