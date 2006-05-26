Сторонники Жовтяка устанавливают палатки на Банковой

Участники акции в поддержку председателя Киевской областной государственной администрации Евгения ЖОВТЯКА устанавливают палатки возле Секретариата Президента Украины.

Как сообщил УНИАН один из организаторов акции - депутат Киевского областного совета Николай СТЕЛЬМАХ, палатки устанавливаются активистами общественного комитета „Київщина” на знак несогласия с решением Президента Украины отправить в отставку Е.ЖОВТЯКА.

„Ми хотим встретиться с Президентом В.ЮЩЕНКОМ и рассказать ему о действительном состоянии дел в области, о том, что инициаторы отставки Е.ЖОВТЯКА - это люди, которые незаконно приватизировали большие наделы земли и не собираются повернуть ее в общественную собственность”, - сказал Н.СТЕЛЬМАХ.

Он не исключил, что акция может иметь бессрочный характер.

В то же время Е.ЖОВТЯК, уволенный Президентом Виктором ЮЩЕНКО с должности председателя Киевской облгосадминистрации, но восстановленный в этой роли судом, призвал своих сторонников удержаться от радикальных действий.

Об этом сообщил Николай СТЕЛЬМАХ, ссылаясь на телефонный разговор с Е.ЖОВТЯКОМ, который в настоящее время находится в больнице после хирургической операции.

Как сообщал УНИАН, сегодня недалеко от Секретариата Президента Украины на улицах Банковой и Лютеранской проходит бессрочный митинг-пикетирование "Власть! Где твоя мораль?" в поддержку Е.ЖОВТЯКА. Митинг проходит по инициативе общественного комитета Киевской области.

В акции также принимают участие представители Народного руха Украины, Граждансокй партии "Пора", Социалистической партии Украины и других национально-патриотических сил.

Справка УНИАН. 24 мая В.ЮЩЕНКО подписал Указ, которым освободил Е.ЖОВТЯКА от должности. 25 мая Киево-Святошинский райсуд Киевской области остановил действие Указа по административному иску Е.ЖОВТЯКА. Это решение принято до рассмотрения иска судом.

Активисты УНП и ряда других партий и общественных организаций области заявляли о намерениях не только организовывать пикеты, но и прибегать к блокированию автодорог в знак протеста против увольнения Е.ЖОВТЯКА.