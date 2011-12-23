Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не представляет свою жизнь без спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи во время чествования выдающихся украинских спортсменов и тренеров.

«Я себе не представляю жизнь без спорта. Не хочется утром, а встаешь и едешь в бассейн», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что ежедневно рано утром проплывает один километр, и это позволяет ему уже с восьми утра и на протяжении всего дня активно работать.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина является великой спортивной державой, украинцы завоевали множество медалей на различных спортивных соревнованиях.