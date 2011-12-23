Азаров не представляет свою жизнь без спорта
16:40, 23 декабря 2011Политика
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"Не хочется, а встаешь и едешь в бассейн"
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не представляет свою жизнь без спорта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи во время чествования выдающихся украинских спортсменов и тренеров.
«Я себе не представляю жизнь без спорта. Не хочется утром, а встаешь и едешь в бассейн», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он отметил, что ежедневно рано утром проплывает один километр, и это позволяет ему уже с восьми утра и на протяжении всего дня активно работать.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина является великой спортивной державой, украинцы завоевали множество медалей на различных спортивных соревнованиях.
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