Попов принял участие в заседании комиссии по привлечению инвесторов

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов принял участие в заседании постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации объектов жилого и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Как сообщает пресс-служба КГГА, на заседание в этот раз было вынесено рекордное количество вопросов. В частности, рассматривались вопросы по строительству четвертой линии метрополитена на основе механизма государственно-частного партнерства (концессии), проектов строительства «Киев-Сити», тоннелей, установке аттракциона «Колесо обозрения», установлению туристско-информационных центров и т.п..

«Как вы знаете, недавно Киевский городской совет утвердил Стратегию развития Киева до 2025 года. Проекты, которые мы сегодня рассматриваем, можно расценивать как конкретные шаги в направлении ее реализации», - отметил Александр Попов.