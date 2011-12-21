Турчинов: мы в шоке от заявления Януковича о декриминализации

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ продолжает дезинформировать граждан страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил журналистам, комментируя сегодняшнюю пресс-конференцию В.ЯНУКОВИЧА.

«Это дезинформация общества, которая рассчитана на то, что люди не смотрят телевидение, не читают газет, или смотрят только их каналы и читают только их газеты», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, в «Батькивщине» были шокированы заявлением В.ЯНУКОВИЧА о том, что предыдущий лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО отказался от декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой осуждена экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО.

«Именно Иван КИРИЛЕНКО вместе с Виктором ШВЕЦОМ является авторами закона о приведении украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами и решениями Организаций Объединенных Наций. Это шок, когда на этом уровне людям говорят дезинформацию», - объяснил он.

«К сожалению, все заявления там о каких-то европейских ориентирах, о каком-то правосудии в Украине перечеркнуты. На них поставлена точка при этой власти», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

В свою очередь депутат фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей ВЛАСЕНКО считает, что на своей пресс-конференции В.ЯНУКОВИЧ позволил себе высказать прямую угрозу в адрес журналиста.

«Он боится прямых вопросов журналистов. Это подтверждает его ответ на вопрос одного из журналистов относительно Межигорья. В ответ прозвучали прямые угрозы», - отметил он.