Турчинов: мы в шоке от заявления Януковича о декриминализации
В ответе журналисту услышали прямую угрозу
Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ продолжает дезинформировать граждан страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил журналистам, комментируя сегодняшнюю пресс-конференцию В.ЯНУКОВИЧА.
«Это дезинформация общества, которая рассчитана на то, что люди не смотрят телевидение, не читают газет, или смотрят только их каналы и читают только их газеты», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
По его словам, в «Батькивщине» были шокированы заявлением В.ЯНУКОВИЧА о том, что предыдущий лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО отказался от декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой осуждена экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО.
«Именно Иван КИРИЛЕНКО вместе с Виктором ШВЕЦОМ является авторами закона о приведении украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами и решениями Организаций Объединенных Наций. Это шок, когда на этом уровне людям говорят дезинформацию», - объяснил он.
«К сожалению, все заявления там о каких-то европейских ориентирах, о каком-то правосудии в Украине перечеркнуты. На них поставлена точка при этой власти», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.
В свою очередь депутат фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей ВЛАСЕНКО считает, что на своей пресс-конференции В.ЯНУКОВИЧ позволил себе высказать прямую угрозу в адрес журналиста.
«Он боится прямых вопросов журналистов. Это подтверждает его ответ на вопрос одного из журналистов относительно Межигорья. В ответ прозвучали прямые угрозы», - отметил он.