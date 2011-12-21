Коморовский: завершение переговоров Украины с ЕС - большой прогресс

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ назвал объявленное 19 декабря завершение переговоров Украины с Европейский Союзом об ассоциации "огромным прогрессом", и выразил надежду на скорейшее подписание соответствующего соглашения.

Об этом Б.КОМОРОВСКИЙ сказал журналистам во время визита в Китай, комментируя результаты саммита Украина - ЕС в Киеве, сообщает сайт Президента Польши.

Он отметил, что Польша хотела бы еще большего прогресса, заметив, что этот прогресс будет зависеть, в первую очередь, от украинской власти.

"Конечно, мы хотели бы больше, а лучше всего - скорой перспективы членства Украины в Евросоюзе, но... эту работу должна, в первую очередь, выполнить Украина", - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

Он заверил, что Польша всячески будет способствовать Украине на этом пути.

Б.КОМОРОВСКИЙ также выразил надежду, что дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не станет препятствием для подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Мы все хотели бы, чтобы это дело перестало быть источником проблем на пути Украины к быстрому подписанию соглашения, но нельзя позволить себе какое-либо вмешательство во внутренние дела Украины. Рассчитываю на дозревание мнения по этому делу украинской власти", - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.