Нардеп думает, что розыгрыш «языковой карты» власть уже не спасет

Розыгрыш «языковой карты» уже не спасет нынешний режим от утраты доверия избирателей.

Об этом заявила народный депутат, член президиума политсовета «Нашей Украины» Лилия ГРИГОРОВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Комментируя отказ Верховной Рады поддержать правительственный законопроект «О дошкольном образовании» (относительно языка воспитания), направленный на расширение использования русского языка в детских садах, она отметила, что «положительно, что здравый смысл и чувство ответственности берут верх в парламенте и народные депутаты отказываются поддерживать откровенно антиукраинские инициативы власти»

«Также важно, что профессиональные европейские институты солидарны с нашими оценками антиукраинского по своей сути законопроекта «О принципах государственной языковой политики», внесенного депутатами-регионалами Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО и Сергеем КИВАЛОВЫМ», - сказала она по поводу заключения Венецианской комиссии относительно этого языкового законопроекта.

По убеждению Л.ГРИГОРОВИЧ, Венецианская комиссия сделала абсолютно обоснованный вывод, что “отношение к русскому языку на том же уровне, что и к украинскому, может уменьшить интеграционную силу украинского языка и поставить под угрозу роль, которую украинский должен играть как единый государственный язык”.

В заключении Венецианской комиссии отмечается, что в законопроекте «регионалов» отсутствуют гарантии для обеспечения надлежащего уровня защиты государственного украинского языка.

«Наша Украина» последовательно противодействует намерениям властей подорвать государственный статус украинского языка и ограничить его использование в сферах публичной жизни в большинстве областей Украины.

Народный депутат констатировала, что размывание нынешней властью государственного статуса украинского языка противоречит 10-й статье Конституции и несет прямую угрозу для независимости Украины.

«Наша Украина» призывает народных депутатов, руководствуясь своей присягой и совестью, не допустить вынесения на рассмотрение парламента этого антиукраинского закона.

«Мы должны сделать все для того, чтобы новое наступление власти на государственный статус украинского языка закончилось так же бесплодно, как и осенью прошлого года», - подчеркнула «нашеукраинка».