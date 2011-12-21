Нардеп думает, что розыгрыш «языковой карты» власть уже не спасет
Григорович - про законопроект регионалов
Розыгрыш «языковой карты» уже не спасет нынешний режим от утраты доверия избирателей.
Об этом заявила народный депутат, член президиума политсовета «Нашей Украины» Лилия ГРИГОРОВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
Комментируя отказ Верховной Рады поддержать правительственный законопроект «О дошкольном образовании» (относительно языка воспитания), направленный на расширение использования русского языка в детских садах, она отметила, что «положительно, что здравый смысл и чувство ответственности берут верх в парламенте и народные депутаты отказываются поддерживать откровенно антиукраинские инициативы власти»
«Также важно, что профессиональные европейские институты солидарны с нашими оценками антиукраинского по своей сути законопроекта «О принципах государственной языковой политики», внесенного депутатами-регионалами Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО и Сергеем КИВАЛОВЫМ», - сказала она по поводу заключения Венецианской комиссии относительно этого языкового законопроекта.
По убеждению Л.ГРИГОРОВИЧ, Венецианская комиссия сделала абсолютно обоснованный вывод, что “отношение к русскому языку на том же уровне, что и к украинскому, может уменьшить интеграционную силу украинского языка и поставить под угрозу роль, которую украинский должен играть как единый государственный язык”.
В заключении Венецианской комиссии отмечается, что в законопроекте «регионалов» отсутствуют гарантии для обеспечения надлежащего уровня защиты государственного украинского языка.
«Наша Украина» последовательно противодействует намерениям властей подорвать государственный статус украинского языка и ограничить его использование в сферах публичной жизни в большинстве областей Украины.
Народный депутат констатировала, что размывание нынешней властью государственного статуса украинского языка противоречит 10-й статье Конституции и несет прямую угрозу для независимости Украины.
«Наша Украина» призывает народных депутатов, руководствуясь своей присягой и совестью, не допустить вынесения на рассмотрение парламента этого антиукраинского закона.
«Мы должны сделать все для того, чтобы новое наступление власти на государственный статус украинского языка закончилось так же бесплодно, как и осенью прошлого года», - подчеркнула «нашеукраинка».