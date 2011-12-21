Янукович: Нельзя идти в будущее боком, или, как говорят, задом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует, что 2011 год был непростым не только для Украины, но и для всего мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на итоговой пресс-конференции в Киеве.

«Этот год был очень непростой, он был очень насыщен. Как и каждый год в нашей жизни, мы имели большие надежды, много делали для того, чтобы все, о чем мечтали, состоялось, но не всегда происходит так, как нам хочется», - начал общение с журналистами глава государства.

«Но самое главное, что все, что нам удалось сделать, это тот позитив, который нам дает надежду на будущее», - сказал Президент, добавив, что у Украины будет всегда надежда в собственные силы.

Он рассказал о ходе реформ в Украине, о трудностях и успехах, о ходе подготовки к Евро-2012. Главное, по мнению Президента, что украинцы начали верить в будущее.

Он считает, что 2010-й и 2011-й годы были годами закладки фундамента, «попыткой сил, способны ли мы преодолеть вызовы, которые нам дала судьба».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украине удалось выдержать и найти решение в сложных вопросах.

«Нельзя идти в будущее боком, или, как говорят, задом. Мы должны понимать то, что движение вперед оно всегда поступательное, оно всегда глубоко продумано, очень часто оно осторожное, и это вполне понятно, потому что то, что мы видим в мире негативного, что несут людям непродуманные шаги лидеров разных уровней, к чему приводят революции, из этого всего нам нужно делать выводы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.