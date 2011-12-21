Азаров на заседании Кабмина назвал «шокирующие цифры»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал членов правительства активнее разъяснять гражданам суть проводимых реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

По словам премьера, более 50% граждан не понимают сути медицинской и образовательной реформ, более 60% – не понимают суть реформы трудовых отношений и жилищно-коммунальной сферы.

«Это шокирующие цифры. Как люди могут поверить реформам, если они не знают, что будет в итоге с ними и с их детьми?.. Требую от каждого министра сделать принципиальные выводы из этой ситуации», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что 2012 год должен стать для министров своеобразной работой над ошибками, которые, безусловно, были в уходящем году.