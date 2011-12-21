Новогодний мюзикл «Фея леса и волшебный меч» от Парка Киевская Русь

Центр культуры и истории «Парк Киевская Русь» 24-30 декабря 2011 и 2-6 января 2012 покажет новогодний детский спектакль-мюзикл «Фея леса и волшебный меч».

Спектакль состоится в столичном кинотеатре «Кинопанорама» (ул. Шота Руставели, 19). В день планируется по два показа - в 11.00 и в 13.00.

«Веселая лирическая сказка-фэнтези перенесет детей и их родителей в волшебный мир фантастических героев и отважных воинов. В глубине дремучего сказочного леса, в темной пещере фея спрятала Волшебный Меч. Получить его может только благородный, честный и смелый принц. Но вход в пещеру защищает строгий Железный Воин. Да и, кроме того, завладеть волшебным мечом хочет коварный правитель страны - король Всевлад Первый. Хорошо, что юная принцесса Миловида не разделяет взгляды своего отца и вместе со своим другом, мистическим зверьком Вуби, пытается помочь смелому юноше», - рассказали в «Парке Киевская Русь».

Организаторы обещают незабываемую праздничную атмосферу, акробатические трюки и сражения на мечах в исполнении лучших каскадеров Украины, красочные костюмы, песни, юмор.

Перед каждым спектаклем юных зрителей ждет игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой: загадки и подвижные эстафеты, хороводы у новогодней елки.

Билеты на спектакль можно приобрести в театральных кассах: Карабас, Квитки.ua, Show-ticket и Bilethouse.

Партнер мероприятия - Всеукраинская молодежная общественная организация "Союз молодежи регионов Украины".