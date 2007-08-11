ЦИК отказалась рассматривать вопрос по образованию окружных избиркомов

Центральная избирательная комиссия отказалась внести в повестку дня сегодняшнего заседания вопрос о состоянии подготовки ЦИК к образованию окружных избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение члена ЦИК Андрея МАГЕРЫ поддержали 7 из 14 членов ЦИК.

Обосновывая свое предложение внести в повестку дня сегодняшнего заседания этот вопрос, А.МАГЕРА объяснил, что сейчас в СМИ ходят слухи о намерении ЦИК не допустить к участию в окружкомах представителей “Нашей Украины” и БЮТ.

Таким образом, по его словам, он предлагает ЦИК заслушать сегодня эту информацию и опровергнуть подобные слухи.

Вместо этого, члены ЦИК от коалиции заявили, что формирование окружных избиркомов является внутренним вопросом ЦИК, он не нуждается сейчас в обсуждении и принятии отдельного решения по этому вопросу.