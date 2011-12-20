Защита требует отвода судьи Ситайло из-за обнародования диагноза Тимошенко

Защита экс-премьер-министра Украины заявляет об отводе председательствующей по делу судьи Апелляционного суда Киева Елены СИТАЙЛО из-за обнародования на заседании суда диагноза Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил Сергей ВЛАСЕНКО, и его поддержали адвокаты Юрий СУХОВ, Александр ПЛАХОТНЮК, Николай СИРЫЙ и Евгения КАРР-ТИМОШЕНКО.

"Своими действиями судья показала свою полную предвзятость. А, опережая заявления прокуроров о том, что якобы не приведены факты для отвода, заявляю: есть такой факт – это оглашение информации с ограниченным доступом в судебном заседании", - заявил С.ВЛАСЕНКО.

В свою очередь, Н.СИРЫЙ считает, что обнародование заключения врачей является определенным пропагандистским инструментом. "Был подан большой перечень медицинских представителей. В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального законодательства, суд должен дать оценку этому документу, а не оглашать его", - добавил он.

Н.СИРЫЙ также напомнил, что в последнее время власть спекулирует на состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, по его словам, видеосъемка с ее участием распространена в Интернете без согласия на это Ю.ТИМОШЕНКО.

"Вы несете ответственность, если с ней что-то случится. Вы будете нести ответственность. Этого процесса не должно быть, он не настоящий процесс. Это шоу. Закона здесь нет в этом суде, и не было", - заявила дочь Ю.ТИМОШЕНКО.