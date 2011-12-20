Тимошенко попросила развернуть спецавтомобиль «в метре» от суда?

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отказалась от участия в сегодняшнем заседании Апелляционного суда Киева, который должен продолжить рассмотрение ее жалобы на приговор Печерского районного суда столицы по так называемому «газовому» делу.

Как сообщил УНИАН информированный источник, сегодня утром Ю.ТИМОШЕНКО попросила медиков СИЗО ввести обезболивающее, чтобы она имела возможность принять участие в судебном заседании.

Однако, по данным собеседника агентства, когда спецавтомобиль с Ю.ТИМОШЕНКО уже почти доехал к зданию суда, она, сославшись на резкую боль в спине, попросила отвезти ее назад.

Как сообщал УНИАН, сегодня защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к руководству Киевского СИЗО с заявлением относительно ее доставки на сегодняшнее заседание Апелляционного суда Киева.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. Суд также обязал Ю.ТИМОШЕНКО компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" ущерб в размере 1,5 млрд. грн., нанесенный в результате реализации газовых контрактов 2009 года.

Апелляционный суд Киева 13 декабря начал рассматривать по существу жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на приговор по «газовому» делу.

В тот день коллегия судей объявила перерыв в заседании суда для предоставления возможности Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в заседании и для истребования у руководства СИЗО справки о состоянии ее здоровья.