Регионалы «охраняют» трибуну ВР от оппозиции
10:15, 20 декабря 2011Политика
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Чтобы не допустить блокирования
Народные депутаты от Партии регионов расположились неподалеку от трибуны Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования работы парламента оппозицией.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале на креслах, где размещаются члены фракции «БЮТ-Батьківщина», разостлан плакат с портретом Юлии ТИМОШЕНКО за решеткой и надписью: «Нет политическим репрессиям! Украине – волю!».
В сессионном зале ВР установлены две небольшие искусственные новогодние елки.
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