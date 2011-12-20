Регионалы «охраняют» трибуну ВР от оппозиции

10:15, 20 декабря 2011
Политика
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Чтобы не допустить блокирования

Народные депутаты от Партии регионов расположились неподалеку от трибуны Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования работы парламента оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале на креслах, где размещаются члены фракции «БЮТ-Батьківщина», разостлан плакат с портретом Юлии ТИМОШЕНКО за решеткой и надписью: «Нет политическим репрессиям! Украине – волю!».

В сессионном зале ВР установлены две небольшие искусственные новогодние елки.

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