Регионалы «охраняют» трибуну ВР от оппозиции

Народные депутаты от Партии регионов расположились неподалеку от трибуны Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования работы парламента оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале на креслах, где размещаются члены фракции «БЮТ-Батьківщина», разостлан плакат с портретом Юлии ТИМОШЕНКО за решеткой и надписью: «Нет политическим репрессиям! Украине – волю!».

В сессионном зале ВР установлены две небольшие искусственные новогодние елки.