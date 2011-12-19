Иващенко в суд снова вызывали «скорую»

Бывшему в.и.о. министра обороны Валерию ИВАЩЕНКО второй раз за последние два судебных заседания вызывали бригаду медиков «скорой помощи» к зданию Печерского райсуда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня это произошло перед началом судебного заседания – из-за предоставления медиками помощи В.ИВАЩЕНКО суд, который должен был начаться в 15.30, начался с задержкой почти на час.

Выступая на заседании, адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО сообщил, что его подзащитному «опять вызывали «скорую», ему опять делали обезболивающий укол. Он не очень хорошо себя чувствует, но согласился принимать участие в заседании, хотя так не может постоянно продолжаться».

Учитывая изложенное, адвокат попросил суд вынести отдельное решение, которым обязать Управление Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области предоставить В.ИВАЩЕНКО рекомендованное врачами лечение за пределами следственного изолятора в специальном медицинском заведении.

Заслушав ходатайство адвоката, суд принял решение рассмотреть его в конце сегодняшнего судебного заседания.

Вместе с тем, как стало известно журналистам из проинформированных источников, врачи «скорой» делали бывшему высшему должностному лицу Минобороны не только обезболивающий укол, но и кардиограмму.

Также от источников стало известно, что В.ИВАЩЕНКО был доставлен сегодня в Печерский районный суд утром вместе с экс-министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и все время до начала судебного заседания находился в здании суда в специальном боксе для арестованных.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. К нему была избрана мера пресечения взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.