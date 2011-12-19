Янукович разговаривает с лидерами ЕС в узком кругу

В рамках XV Саммита Украина - ЕС в Киеве проходит встреча Президента Украины Виктора Януковича с Председателем Европейского Совета Германом ван Ромпеем и Председателем Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу в узком кругу. Об этом сообщает официальный сайтглавы государства.

Приветствуя гостей, Глава Украинского государства назвал сегодняшнюю встречу долгожданной. «Я рад, что эта встреча происходит согласно тому нашему общему плану, который мы разработали еще в начале текущего года», - сказал Президент.