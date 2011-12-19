Тимошенко: в камеру ворвался офицер СБУ со съемочной группой

Экс-премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО требует от руководства Киевского СИЗО опровергнуть неправдивую информацию об условиях ее содержания.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее письмо Ю.ТИМОШЕНКО сегодня обнародовал ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО.

«Я выражаю свое возмущение фото и видеомонтажом условий моего нахождения в СИЗО. Вам, как одному из руководителей СИЗО, хорошо известно, что я никогда не находилась в камере 242 в таких условиях, как показали», - процитировал С.ВЛАСЕНКО письмо Ю.ТИМОШЕНКО.

Защитник также, ссылаясь на письмо лидера партии «Батькивщина», подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО находилась в камере №242 с тремя другими заключенными.

«Это была совсем другая камера. Вы очень хорошо знаете, что в камере 242 мы находились втроем в 15 квадратных метрах с окном без стекла, без горячей, а иногда и без холодной воды, с бетонным полом, полками и табуретками из необработанных досок и с «парашей» за перегородкой. О каких плазмах, душевых кабинках и зеркалах с кафелем вы дезинформируете людей?», - поинтересовалась Ю.ТИМОШЕНКО.

«Именно поэтому я требую от вас официально опровергнуть неправдивую и неправильную информацию, что камера 242 с интерьером, который продемонстрирован по телевидению, – это камера, в которой я находилась, нахожусь или буду находиться», - говорится в письме Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам С.ВЛАСЕНКО, лидер партии «Батькивщина» в своем письме также отказывается от возможного ее перевода после медчасти СИЗО в любую камеру с особыми условиями.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявляет, что видеосъемка о ней, распространенная в Интернете, проводилась сотрудниками СБУ.

«Я выражаю свое крайнее человеческое возмущение аморальной видеосъемкой, которая была проведена сотрудниками СБУ 14 декабря 2011 года в моем присутствии в камере медико-санитарной части СИЗО. Требую от вас публично опровергнуть неправдивую информацию, что эта видеосъемка проводилась неизвестными лицами и скрытой видеокамерой. Вы хорошо знаете, что 14 декабря в сопровождении официальных должностных лиц следственного изолятора в камеру ворвались офицер СБУ со съемочной группой, сопровождавшей его. Так вопреки моим возражениям начали в упор меня снимать. Они воспользовались тем, что я прикована болезнью к постели и не могу уклоняться и избегать прямой видеосъемки. Это выглядело почти как расстрел», - процитировал С.ВЛАСЕНКО письмо Ю.ТИМОШЕНКО.

Защитник сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО считает последние заявления и видеосъемки «операцией СБУ», которая организована по поручению действующего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА для последующей ее компрометации.

«Считаю аморальным находиться в специально показушных отремонтированных камерах в то время, когда другие заключенные находятся в скотских нечеловеческих условиях содержания и спят по очереди на полу из-за критической перегрузки СИЗО.

Требую после лечения перевести меня в обычную, такую как в действительности есть, камеру вместе с другими заключенными, чтобы во время приезда в СИЗО европейских и мировых представителей они смогли увидеть не искусственную, гламурную показуху, а настоящее истязание заключенных, нечеловеческое обращение с ними, хуже, чем с животными - причем до того, как суд признал их виновными», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Если вы после моего перевода в медицинскую часть СИЗО сделали в камере 242 какой-то специальный парадный ремонт, пожалуйста, предложите эту камеру жителю Межигорья, а не мне. Мне отремонтированные казематы не нужны», - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО в своем письме.