Кабмин остался без новогоднего корпоратива

«В Кабинете Министров корпоративы не проводятся. В определенный день все сотрудники собираются в Большом зале, и премьер-министр поздравляет их с наступающим Новым годом. На этом все заканчивается», — написал Азаров в ответ на вопрос одного из пользователей, пишет "Сегодня".

Как рассказал газетеэкс-премьер Анатолий Кинах (2001—2002 гг.), при нем, да и при других руководителях правительств ритуал был такой же: никаких общих корпоративов. «По подразделениям, конечно же, устраивали вскладчину стол в последний рабочий день. Я не препятствовал. Думаю, что эта традиция сохранилась».

А вот в Киевраде, напомним, на корпоративе гульнут. Там уже собирают по 125 грн с носа (остальное добавит профсоюз) на новогодний фуршет в кулуарах сессионного зала.