Соратникам Луценко запретили даже подходить к нему

Судья Сергей Вовк запретил любые контакты народных депутатов с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко.

Об этом заявил народный депутат от НУ-НС Олесь Доний, сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

"Нам запретили любые контакты. Раньше судья позволял депутатам встречаться в СИЗО. Я этим воспользовался. Но вот уже 2 месяца идет информационная блокада", - сообщил Доний, отвечая на вопрос о том, носит ли он передачи для Луценко в СИЗО.

По словам Дония, депутатам даже запретили разговаривать с Луценко во время судебных заседаний. Политик уточнил, что к нему нельзя даже подходить.

"Очевидно, пошло указание исключить доступ информации к Луценко и Тимошенко. Власти хотят закрыть их от мира", - отметил народный депутат.

Доний также пообещал, что поздравлять Луценко с Новым годом соратники будут с юмором.

"Акции могут быть разнообразны. У Юры хорошее чувство юмора. Поэтому надо сделать для поздравления что-то с юмором", - сказал он.

В то же время Доний отметил, что "поддержка - не только поздравления".

"То, что люди обращают на это внимание, это тоже форма поддержки. И прийти к Юре в суд, просто посмотреть и показать, что ты среди тех, кто стоит бок о бок, это тоже поддержка", - сказал депутат.

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