Чиновница Черновецкого получила политубежище в Великобритании

Бывшая глава управления экономики КГГА Марина Погибко, которая просила летом 2011 года предоставить ей политическое убежище в Великобритании, на днях получила его.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой LB.ua, который, в свою очередь, ссылается на собственные источники в МИД Украины.

Как сообщалось ранее, согласно одной из версий Погибко вместе с адвокатом добровольно явилась в миграционную службу с тем, чтобы попросить о политубежище. Согласно второй - Погибко задержал Интерпол, что и стало причиной ее вынужденного обращения.

Как известно, в КГГА Погибко занималась именно чиновничьей работой, а не политической. Она возглавляла Управление экономики КГГА.