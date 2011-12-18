Проскурина исключили из Партии регионов

Заместитель председателя Харьковского отделения Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Владимир ПРОСКУРИН исключен из Партии регионов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации Партии регионов, соответствующее решение было принято 16 декабря на заседании Совета областной парторганизации.

В сообщении говорится, что В.ПРОСКУРИН исключен из партийных рядов «за нарушение требований статьи 4.2 Устава Партии регионов (обязанности члена Партии регионов – УНИАН), допущение дискредитации высокого звания члена Партии регионов и совершение действий, несовместимых с последующим пребыванием в рядах партии».

Как сообщал УНИАН, в течение декабря В.ПРОСКУРИН инициировал ряд выступлений членов чернобыльских организаций региона с требованием выполнения решений суда о назначении пенсий.

Утром 16 декабря работники милиции задержали В.ПРОСКУРИНА, когда он выходил из своей квартиры, и доставили к следователю в Главное управление МВД Украины в Харьковской области. По официальной информации пресс-службы областной милиции, В.ПРОСКУРИНА допрашивали в рамках уголовных дел, возбужденных по факту предоставления ложных сведений в управление Пенсионного фонда Украины для начисления пенсий чернобыльцам.

17 декабря допрос В.ПРОСКУРИНА продолжился. Около 14:00 В.ПРОСКУРИН и еще один активист-чернобылец с гипертоническим кризом были госпитализированы.