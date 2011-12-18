Проскурина исключили из Партии регионов
За дискредитацию высокого звания члена ПР
Заместитель председателя Харьковского отделения Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Владимир ПРОСКУРИН исключен из Партии регионов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации Партии регионов, соответствующее решение было принято 16 декабря на заседании Совета областной парторганизации.
В сообщении говорится, что В.ПРОСКУРИН исключен из партийных рядов «за нарушение требований статьи 4.2 Устава Партии регионов (обязанности члена Партии регионов – УНИАН), допущение дискредитации высокого звания члена Партии регионов и совершение действий, несовместимых с последующим пребыванием в рядах партии».
Как сообщал УНИАН, в течение декабря В.ПРОСКУРИН инициировал ряд выступлений членов чернобыльских организаций региона с требованием выполнения решений суда о назначении пенсий.
Утром 16 декабря работники милиции задержали В.ПРОСКУРИНА, когда он выходил из своей квартиры, и доставили к следователю в Главное управление МВД Украины в Харьковской области. По официальной информации пресс-службы областной милиции, В.ПРОСКУРИНА допрашивали в рамках уголовных дел, возбужденных по факту предоставления ложных сведений в управление Пенсионного фонда Украины для начисления пенсий чернобыльцам.
17 декабря допрос В.ПРОСКУРИНА продолжился. Около 14:00 В.ПРОСКУРИН и еще один активист-чернобылец с гипертоническим кризом были госпитализированы.