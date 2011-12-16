В Кабмине божатся, что колючая проволока появилась лет 10 назад

Кабинет министров Украины не устанавливал и не планирует устанавливать каких-либо заборов вокруг здания правительства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

"Сообщаем, что никаких новых ограждений вокруг здания Кабинета министров в последнее время не было установлено. И не планируется устанавливать", - говорится в сообщении.

В Департаменте подчеркнули, что колючая проволока, которая изображена на фото, распространенном сегодня некоторыми СМИ, была установлена еще 8-10 лет назад. "Она ограждает часть периметра от улицы Институтской до улицы Грушевского и проходит по крутому склону пустого участка. Кстати, с этой стороны к зданию никто не подходит, потому что никаких дорог - автомобильных или пешеходных здесь нет. Подъезд и вход в Дом правительства обеспечивается со стороны улиц Садовой и Грушевского, где нет никакой "колючей проволоки", которой решили напугать граждан в поисках "сенсации" масс-медиа", - говорится в сообщении.