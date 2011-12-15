51% молодежи Донбасса и Крыма хотят в ЕС

В Украине сформировалось достаточно стабильное общественное мнение, где преобладает позитивное отношение к вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции директором Фонда «Демократические инициативы» Ириной БЕКЕШКИНОЙ результаты общенационального опроса населения Украины.

В то же время существуют различия в отношении к вступлению Украины в ЕС, в зависимости от возраста и региона. Молодежь Донбасса и Крыма, где в целом преобладает негативное отношение к членству в ЕС, не отличается от своих ровесников из других регионов Украины: в возрастной группе 18-29 лет в этом регионе членство в ЕС поддерживают 51%, не поддерживают - 22%.

Кроме того, отношение к членству в ЕС существенно зависит от уровня осведомленности. В целом среди украинского населения 61% знает, что Украина ведет переговоры относительно соглашения об ассоциации с ЕС, не знают об этом - 39%. Среди осведомленных поддерживают членство Украины в ЕС 52%, а в группе неосведомленных - лишь 37%.

Кроме того, на протяжении нескольких последних лет у украинцев сложились достаточно стабильные представления о преимуществах, которые может иметь Украина в случае ее членства в ЕС. В первую очередь эти преимущества населения видит в возможностях свободного передвижения за границу (34,7%), а также относительно доступа молодежи к обучению в европейских университетах (24,3%). Достаточно высока надежда, что членство в ЕС будет способствовать повышению жизненного уровня людей (28%), что, вероятно, является следствием более высокого, по сравнению с Украиной, уровня жизни в странах, которые стали членами ЕС. Молодежь, по сравнению с другими возрастными группами, особенно - самой старшей, видит значительно больше преимуществ от членства Украины в ЕС.

Относительно представлений о возможных негативных последствиях вступления Украины в ЕС, общественное мнение тоже стабилизировалось - это эмиграция украинцев за границу (31,1%) и иммиграция иностранцев в Украину, распродажа страны (22%), вероятное ухудшение отношений со странами СНГ (22,5%).

Причем, если страх наплыва иностранцев в Украину за несколько лет уменьшился, то опасения относительно ухудшения отношений со странами СНГ, особенно эмиграции украинцев за границу, напротив, возросли.

В ожиданиях негативных последствий от вступления Украины в ЕС мнение населения Украины существенно отличается. Больше всего негативных ожиданий в тех регионах, где отношение к вступлению Украины в ЕС наихудшее - в Донбассе и Крыму. Там ожидают, что членство в ЕС приведет: к снижению уровня жизни (так считает 39% опрошенных, в то же время в Западном регионе этого побаиваются лишь 7%), к безработице (30%), наплыву иностранцев и распродаже страны 27%.

Кроме того, регион Донбасса и Крыма - единственный, где существует страх роста социального разграничения в связи со вступлением в ЕС (30%). В Западном регионе единственное существенное опасение - что членство в ЕС повлечет эмиграцию украинцев за границу (32%), а 33% считают, что вообще никаких негативных последствий для Украины членство в ЕС не будет иметь.

У молодежи значительно меньше выражены опасения возможного членства Украины в ЕС, за исключением эмиграционных, что связано с эмиграционными настроениями молодых людей.

За несколько лет произошли существенные изменения в представлении украинцев о том, что больше всего мешает Украине двигаться к членству в Европейском Союзе. Если в 2007 году такими причинами почти исключительно считались экономические - недостаточное экономическое развитие Украины и низкий уровень жизни населения, то на сегодняшний день весомость экономических факторов, как препятствия, в общественном мнении значительно уменьшилось, в то же время выросло значение таких факторов, как проблемы с демократией и правами человека в Украине, а также активизировались политические факторы - позиция западных государств-членов и позиция руководителей Украинского государства. При этом позиция Западного региона позицию украинского руководства расценивает как главное препятствие в продвижении Украины в ЕС (40%).

Общенациональные опросы населения Украины были проведены Фондом «Демократические инициативы» и фирмой Ukrainian Sociology Servise в июне 2006-го, декабре 2008-го, декабре 2009-го и декабре 2011 года. Каждый раз было опрошено около 2 тыс. респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.