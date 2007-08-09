В Секретариате Президента считают,что Азаров впутывается в чужое дело

Секретариат Президента Украины расценивает как давление на Национальный банк заявление вице-премьер-министра, министра финансов Николая АЗАРОВА о формировании золотовалютных резервов государства в рублях.

Об этом говорится в комментарии Секретариата главы Украинского государства, обнародованном на официальном сайте Президента.

В комментарии напоминается, что “вчера первый вице-премьер Николай АЗАРОВ заявил, что на сегодня российский рубль – это твердая валюта, и Национальный банк должен формировать часть своих золотовалютных резервов в этой валюте. Такую позицию он объяснил тем, что Россия, возможно, перейдет на расчеты с импортерами за нефть и газ в рублях”.

Секретариат Президента напоминает Н.АЗАРОВУ, что, в соответствии с законодательством, органом, который определяет и проводит денежно-кредитную политику и, в частности, управляет золотовалютными резервами, является Национальный банк Украины, а никак не министр финансов.

Заявления соответствующего рода являются такими, что оказывают давление на Национальный банк Украины и препятствуют ему в осуществлении его основной функции согласно Конституции Украины – обеспечение стабильности денежной единицы Украины, считают в Секретариате Президента Украины.

Комментарии по этому вопросу могут быть озвучены на встрече с представителями Национального банка, или направленные к нему закрытым письмом, но перевод дискуссии в публичную плоскость, критика действий Национального банка на брифингах, является недопустимым, отмечает Секретариат главы государства.

Также в Секретариате отметили, что “замечания Президента Украины относительно некорректного прогнозирования инфляции вызвали у первого вице-премьер-министра резкие заявления относительно формирования у населения инфляционных ожиданий. Возможно, господина АЗАРОВА не беспококит, что в результате его заявлений, которые могут повлиять на курсовую стабильность, пострадают сбережения значительной части граждан Украины, а также ухудшатся условия внешней торговли”.

Секретариат Президента Украины обеспокоен новыми проявлениями попыток административного управления экономикой, и предупреждает о недопустимости провозглашения должностными лицами правительства заявлений относительно денежно-кредитной политики, которые могут повлиять на стабильность национальной валюты.