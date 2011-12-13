Медведев подписал указ о первом заседании Госдумы РФ

Первое заседание Госдумы РФ шестого созыва пройдет 21 декабря.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на встрече с лидерами парламентских партий.

«Государственная дума должна начинать работать. Дел у парламентариев всегда много. Сегодня я подписал указ о первом заседании Государственной думы шестого созыва, которое предлагается собрать 21 декабря», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что партия «Единая Россия» получила большинство, но оппозиция значительно укрепила своё влияние в Госдуме. По его словам, это новая ситуация в российском парламенте.

«Не могу не сказать о том, что далеко не все удовлетворены результатами народного волеизъявления. Но иначе и не бывает на самом деле», - считает Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что есть претензии и по голосованию в рамках отдельных участков. Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что избирательные комиссии, соответствующие судебные инстанции обязаны тщательно рассмотреть все жалобы и соответствующие иски, и там, где будут выявлены реальные нарушения, принять справедливые решения.

По его словам, всего в день голосования таких жалоб поступило 117 штук.

Президент РФ отметил, что в новой Госдуме значительная часть комитетов будет контролироваться не «Единой Россией», а оппозицией.

Как сообщал УНИАН, выборы в Госдуму РФ прошли 4 декабря. В парламент прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

10 декабря во многих крупных российских городах состоялись митинги против фальсификации результатов выборов. Наиболее массовый митинг прошел в Москве на Болотной площади - по разным оценкам, там собралось от 25 до 80 тысяч человек

По итогам митинга была принята резолюция из пяти требований: "немедленное освобождение всех политзаключенных", "отмена итогов фальсифицированных выборов", "отставка председателя Центризбиркома", "регистрация оппозиционных партий и принятие демократического законодательства о партиях и выборах" и "новые открытые и честные выборы".