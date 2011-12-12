Фюле вечером собирается к Тимошенко в СИЗО?

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ сегодня вечером встретится с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО Киева.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил время возможной встречи.

В то же время, защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО отметил, что ему пока что неизвестно о такой встрече.

«Я встречался с Ю.ТИМОШЕНКО сегодня с 12:30. Я вышел из СИЗО примерно в 18:15. До этого момента они точно не встречались. Возможно, как сообщают СМИ со ссылками на собственные источники, встреча состоится, но мне об этом еще неизвестно. Я смогу это подтвердить, только когда увижу Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО также сообщил, что сегодня вновь проводил встречу с Ю.ТИМОШЕНКО не в следственной комнате, а в камере медчасти СИЗО.

По его словам, сегодня к Ю.ТИМОШЕНКО допустили также и ее дочь Евгению.

Как сообщал УНИАН, 12-13 декабря в Украине с рабочим визитом пребывает Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Ш.ФЮЛЕ.

Он планирует встретиться с руководством Украины. В частности, около 18:30 началась его встреча с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.