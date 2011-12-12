В Запорожье поцапались коммунисты со свободовцами

Возле здания Жовтневого районного суда Запорожья, где сегодня оглашался приговор по делу активистов Всеукраинской организации «Тризуб» имени Степана Бандеры, обвиняемых в спиле головы памятнику Сталину, произошла потасовка.

Об этом УНИАН сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, сегодня здание суда пикетировали представители Коммунистической партии Украины и Всеукраинского объединения «Свобода».

«От коммунистов присутствовало около 80 человек, от ВО «Свобода», осуществлявших пикетирование без символики партии (т.к. пикет запретили в судебном порядке – УНИАН) – около 30 человек. После оглашения приговора осужденные, получившие от 2 до 3 лет условно вышли на улицу, и когда один из них – Эдуард АНДРЮЩЕНКО давал интервью телевизионщикам - неизвестный подбежал сзади и разбил о его голову яйцо. Завязалась потасовка между участниками пикетов, которых разнимала милиция. В результате несколько человек задержали и доставили в Жовтневый райотдел милиции г. Запорожья», - сообщили очевидцы происшествия.

Сейчас около Жовтневого РОВД собралось несколько десятков представителей КПУ и «Свободы», которых разделяют сотрудники милиции.

К зданию РОВД так же прибыли бойцы спецподразделения милиции «Беркут».