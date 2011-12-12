Луценко публично обратился к Януковичу

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО просит Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и генерального прокурора Виктора ПШОНКУ рассмотреть вопрос отставки первого заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА за нарушение им презумпции невиновности лица и скрытого давления на суд.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким публичным заявлением Ю.ЛУЦЕНКО обратился сегодня на заседании Печерского районного суда Киева, комментируя интервью Р.КУЗЬМИНА газете «Комсомольская права в Украине», в котором заместитель генпрокурора заявил, что «ЛУЦЕНКО совершил преступления и должен за них отвечать».

«Прошу мое заявление рассматривать как публичное обращение к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ с целью рассмотреть вопрос отставки Рената КУЗЬМИНА. Кроме того, обращаюсь к генпрокурору ПШОНКЕ инициировать отставку Р.КУЗЬМИНА за грубое вмешательство в деятельность суда и нарушение презумпции невиновности», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день ни один украинский суд не подтвердил его вины. «Главный «швец», сфабриковавший дела ЛУЦЕНКО, ТИМОШЕНКО, ИВАЩЕНКО, КОРНИЙЧУКА, делает недопустимые заявления», - отметил экс-министр.

Кроме того, комментируя сегодняшнюю неявку в зал судебного заседания бывшего начальника хозяйственного департамента МВД Василия ШЕЛУДЬКО, допрос которого был начат на прошлом судебном заседании, Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что органы прокуратуры отыскивают различные методы, чтобы свидетели не являлись в суд и не давали показания, поскольку «дело ЛУЦЕНКО разваливается».

По словам экс-министра, по имеющейся у него информации, десятки свидетелей написали заявления под давлением Службы внутренней безопасности МВД об отказе давать показания в судебном заседании, а лишь ограничиться объявлением их показаний, которые они дали на досудебном следствии.

Сейчас суд, заслушав мнения сторон участниц процесса относительно невозможности из-за отсутствия свидетеля, допрос которого начался, продолжать судебное заседание, ушел в совещательную комнату.