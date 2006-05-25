Янукович-младший зарегистрировал свой первый законопроект

Народный депутат Украины Виктор ЯНУКОВИЧ (младший) вместе с двумя соавторами - депутатами Николаем КОМАРОМ и Василием ХАРОЙ (все из Партии регионов) - зарегистрировал свой первый законопроект в Верховной Раде.

Законопроект содержится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Проектом Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения своевременной выплаты заработной платы)” предусматривается, в частности, дополнить статью 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях определением суммы штрафа за несвоевременную выплату зарплат, пенсий и стипендий – от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить статью 7 Закона Украины “О коллективных договорах и соглашениях” положением о том, что в коллективном договоре должны обязательно содержаться обязательства относительно осуществления выплаты заработной платы в первоочередном порядке, а других платежей – лишь после выплаты зарплаты.