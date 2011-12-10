Янукович дал орден композитору Покладу (обновленная)

10 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил выдающегося украинского композитора Игоря ПОКЛАДА орденом «За заслуги» II степени, сообщили УНИАН в Администрации Президента.

Композитор, как отмечено в президентском указе, награжден «за значительный личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое профессиональное мастерство».

Награду юбиляру вручила советник Президента Украины Анна ГЕРМАН, которая приехала в поселок Ворзель под Киевом, где живет композитор.

Принимая государственную награду, И.ПОКЛАД выразил надежды, что «об украинской музыке будут всегда заботиться на высшем государственном уровне». Композитор рассказал о том, что мечтает «о постановке своей новой оперы, которую он написал еще десять лет назад, но которая до сих пор не увидела сцену из-за нехватки средств».