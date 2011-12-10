КПРФ заявила о нелегитимности выборов в России

Коммунистическая партия Российской федерации заявляет о нелегитимности выборов в Госдуму РФ, говорится на официальном сайте партии.

«КПРФ заявляет, что прошедшие выборы в Государственную думу были нечестными и несвободными. Мы считаем их нелегитимными, как с моральной, так и с политической точек зрения. Ни президент МЕДВЕДЕВ, ни премьер-министр ПУТИН не обеспечили гарантированных Конституцией условий для проведения честных и демократических выборов в стране», - говорится в заявлении.

КПРФ также не признает объявленных результатов выборов в республиках Мордовия, Дагестан, Чечня, Ингушетия. «Мы отмечаем, что расширяется зона массовых нарушений и фальсификаций. Среди таких территорий Тамбовская, Саратовская, Ростовская, Тульская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург и столичный регион», - считают в партии.

При этом КПРФ подготовила заявления и обращения в суды, в правоохранительные органы по нарушениям на выборах.

“Все эти факты и имена должностных лиц, связанных с незаконными деяниями, будут оглашены в специальной «Черной книге», которую КПРФ опубликует по итогам выборов”, - отмечается в заявлении.

КПРФ выражает недоверие и требует отставки председателя Центральной избирательной комиссии Владимира ЧУРОВА, а также создать парламентскую комиссию по расследованию нарушений в ходе выборов.