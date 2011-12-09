Гриценко собирается идти на выборы с Кличко

Партии "Гражданская позиция" и "УДАР Виталия Кличко" ведут переговоры о совместном участии в выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в эфире телеканала ТВi.

"Сейчас мы проводим переговоры об объединении с Виталием Кличко с партией "УДАР". Будет результат - мы оба скажем", - отметил он.

Гриценко уточнил, что в партии около 3 тысяч членов и все платят взносы, "возможно, потому так мало".

При этом политик заявил, что его партия "не имеет за спиной ни одного олигарха, нет никаких обязательств перед кем-либо, кто спонсирует нашу деятельность".

"Сели за стол с Виталием Кличко. Первый вопрос: есть ли какие-то обязательства перед спонсорами, есть ли обязательства перед властью? Нет. Плюс и пошли дальше", - рассказал лидер "Гражданской позиции".

Как известно, партия "Гражданская позиция" вышла из состава Комитета сопротивления диктатуре, объединяющего девять оппозиционных партий.

Украинская правда