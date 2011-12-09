В Одессе чиновник горсовета напал на съемочную группу

8 декабря и.о. начальника Департамента по работе с обращениями граждан Одесского горсовета Валерий РОМАНОВ напал на съемочную группу телекомпании «Круг», пытаясь выхватить из рук оператора Евгения ВОЙТЕНКО камеру, а журналиста Анатолия КОСИНА насильно затолкать в одно из помещений здания горсовета.

Как сообщили УНИАН в ТРК «Круг», журналисты телеканала подали «соответствующее заявление в милицию и прокуратуру».

Кроме того, в сообщении говорится, что телеканал «Круг» намерен «добиваться уголовного преследования должностного лица Одесской мэрии, препятствовавшего журналистам выполнять их служебные обязанности».

В ТРК «Круг» уточнили, что съемочная группа прибыла в мэрию, чтобы разобраться в конфликтной ситуации, возникшей между чиновниками Департамента по работе с обращениями граждан и журналисткой Ритой КОЛОБОВОЙ, пытавшейся ранее зарегистрировать свое заявление в адрес руководства горсовета.

Когда журналисты беседовали с работницей Департамента, в комнату зашел В.РОМАНОВ, он начал закрывать объектив телекамеры и вырывать ее из рук оператора.

«Он (В.РОМАНОВ – УНИАН) потребовал прекратить съемку, вытолкал Р.КОЛОБОВУ с оператором в коридор», а журналиста А.КОСИНА – наоборот, попытался затянуть в кабинет. На просьбы не препятствовать журналистской деятельности (чиновник – УНИАН) не реагировал», – говорится в сообщении ТРК.

«Охранники горсовета довольно долго не реагировали на конфликт, а когда явились по вызову журналистов, В.РОМАНОВ стал убеждать правоохранителей, что не он напал на журналистов, а члены съемочной группы – на него. Кроме того, чиновник попытался обвинить оператора ТРК «Круг» в том, что тот пребывает в состоянии алкогольного опьянения», – отметили в телекомпании.

«Когда оператор Е.ВОЙТЕНКО заявил, что готов пройти любую экспертизу, В.РОМАНОВ обвинил его в том, что он – под кокаином. Милиционеры только пожимали плечами», – констатировали журналисты.

А.КОСИН также сообщил, что «это не первый скандал с участием чиновника мэрии В.РОМАНОВА». «После первого подобного инцидента, случившегося весной текущего года, Одесский городской председатель Алексей КОСТУСЕВ пообещал, отвечая на запросы журналистов, разобраться в ситуации. А если факт подтвердится - уволить оскандалившегося чиновника», – заявил журналист.