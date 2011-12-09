У Иващенко обострились боли в позвоночнике

8 декабря во время встречи с адвокатами бывшему врио министра обороны Украины Валерию ИВАЩЕНКО, у которого длительное время наблюдается обострение болезни позвоночника, внезапно стало плохо, в связи с чем врачи СИЗО были вынуждены в присутствии защитников сделать ему обезболивающий укол.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, это произошло в специальной камере для встреч заключенных в СИЗО с адвокатами.

«Для того, чтобы пройти в эту комнату, нужно подняться на второй этаж. Но ИВАЩЕНКО, опираясь на палку, еле дошел до комнаты, и во время разговора с нами у него возникла резкая боль в позвоночнике. В результате чего мы были вынуждены немедленно вызвать врачей медчасти изолятора, чтобы они сделали нашему подзащитному хотя бы обезболивающий укол», - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, если раньше в результате заболевания позвоночника у В.ИВАЩЕНКО были проблемы с подвижностью одной ноги, теперь такая проблема возникла и со второй ногой.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 декабря этого года Печерский районный суд Киева отложил до 9 декабря рассмотрение уголовного дела В.ИВАЩЕНКО в связи с тем, что конвойная служба не доставила его в зал судебных заседаний в связи с ухудшением состояния здоровья.