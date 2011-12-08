В Киев прибыл «Кодекс света»

С 7 по 13 декабря в киевском филиале Национального музея русского искусства «Шоколадный Дом» проходит выставка работ известной украинской художницы Галины МОСКВИТИНОЙ. Как говорится в пресс-релизе, переданном УНИАН, выставка в Киеве продолжила мировое турне серии «Кодекс света», которое прошло в Тель-Авиве, Милане, Лондоне.

На вернисаже в Киеве представлены 17 так называемых «светангов» и другие работы, которые высоко оценены в международном арт-сообществе. Одна из картин, представленная ранее в Израиле, Милане и Лондоне, «Луч творения», была отобрана английским аукционным домом MacDougall’s. 1 декабря работа была продана на торгах за 6500 фунтов стерлингов.

На место выбывшей картины Г.МОСКВИТИНА предложила новую работу - «Пространство».

Для посетителей оборудован специальный зал для медитации. В медитативном зале транслируется авторский фильм художницы.

После Киева выставка отправится в Нью-Йорк.