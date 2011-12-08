Дело Пукача будут слушать в День Николая

Печерский райсуд Киева 19 декабря продолжит слушание дела экс-начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА, обвиняемого в убийстве Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщила УНИАН представитель интересов вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, о переносе заседания суд объявил после перерыва в сегодняшнем заседании.

Как сказала адвокат, допрос А.ПУКАЧА еще не завершен.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело против А.ПУКАЧА.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Дело А.ПУКАЧА рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.