В роддом Янукович уже не успел

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Днепропетровск. Самолет приземлился в 12.04.

Как передает корреспондент УНИАН, запланировано, что Президент Украины примет участие в совещании по завершению строительства первой очереди южной объездной дороги длиной 18 км, а также в заседании Совета регионов, которое состоится в Синельниковском районе Днепропетровской области на базе известной корпорации «Агро-Союз».

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что глава государства сегодня утром посетит и Кривой Рог - для участия в открытии нового регионального перинатального центра, однако местный аэропорт не смог принять президентский самолет из-за тумана.