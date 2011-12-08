В роддом Янукович уже не успел
12:26, 08 декабря 2011Политика
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Самолет Президента сел в Днепропетровске
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Днепропетровск. Самолет приземлился в 12.04.
Как передает корреспондент УНИАН, запланировано, что Президент Украины примет участие в совещании по завершению строительства первой очереди южной объездной дороги длиной 18 км, а также в заседании Совета регионов, которое состоится в Синельниковском районе Днепропетровской области на базе известной корпорации «Агро-Союз».
Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что глава государства сегодня утром посетит и Кривой Рог - для участия в открытии нового регионального перинатального центра, однако местный аэропорт не смог принять президентский самолет из-за тумана.
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